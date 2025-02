La grande novità di formazione dell'Inter per il derby di questa sera contro il Milan può essere l'imminente ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu. L'allenamento di ieri, assicura il Corriere dello Sport, ha dato ulteriori indizi positivi sulla condizione del turco, pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo fin dal primo minuto: le sue quotazioni sono in rialzo. La decisione arriverà nella rifinitura di oggi.

Un altro cambio rispetto al Monaco, però, potrebbe arrivare anche in difesa: per il giornale romano, infatti, Bisseck potrebbe spuntarla all'ultimo su Pavard.