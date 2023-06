"Da ragazzino Marcus Thuram tifava Milan, quando il papà Liliam giocava con la maglia della Juventus. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri e infatti il Milan è ancora in corsa per acquisire il 25enne in scadenza di contratto. Attorno a Thuram però c’è tantissima concorrenza, e una delle squadre favorite per il suo ingaggio è il Psg.

I parigini potrebbero convincere l’attaccante con un ingaggio più alto, mentre in rossonero avrebbe più possibilità di giocare. Interessa anche al Barcellona e all’Inter". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.