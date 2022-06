Ancora una volta, l'ad area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta ha ribadito quella parolina, ormai magica, nonché leit motiv del mood e del mercato interista: sostenibilità. Regola numero uno da rispettare per le operazioni che verranno in questa sessione di mercato cominciata già da un po'. "L'Inter non ha ancora ceduto un pezzo da novanta come dovrà fare per sistemare il bilancio, ma sta accelerando sul mercato per accontentare il tecnico di Piacenza che vorrebbe più nuovi acquisti per l'inizio del ritiro". Dopo i vari Onana e Mkhitaryan, e il quasi fatto Dybala, Marotta e Ausilio hanno sul taccuino i vari Lukaku, Bellanova, Asslani e almeno un difensore tra Bremer e Milenkovic come spiega il Corriere dello Sport. In tal senso le principali novità emerse nella giornata di ieri riguardano Milan Skriniar, per il quale è arrivata la prima offerta del Psg, De Vrij nel mirino dello United e l'incontro tra Ausilio e l’agente di Milenkovic, Ramadani. Per la prossima settimana invece, segnato in agenda un nuovo meeting con Dybala, incontro durante il quale "la Joya potrebbe dire sì al club nerazzurro".

Per Skriniar, !il club parigino ha proposto 50 milioni. Non si è trattato di un'offerta ufficiale, ma è questa la valutazione che è stata data per ora allo slovacco in scadenza nel 2023. L'Inter ha spiegato che il suo difensore costa 80 milioni. Se il Psg non affonderà il colpo, è pronta a rinnovargli il contratto portandolo dagli attuali 4 milioni (o poco meno) a quota 5 fino al 2026". Lo slovacco, già contattato tramite l'entourage dal club transalpino, ha ribadito la volontà di restare dov'è "e in viale della Liberazione hanno la certezza che non forzerà la mano per andarsene. Al tempo stesso, però, se la cifra messa sul piatto toccasse gli 80 milioni, o ci si avvicinasse con bonus non impossibili, allora la cessione si concretizzerebbe".

A poter partire dunque anche Milan Skriniar che come sottolinea il quotidiano romano potrebbe non essere l'unico del reparto arretrato a partire: "se Bastoni ha manifestato la sua intenzione di restare (il Tottenham non lo ha cancellato dai suoi obiettivi), lo stesso non si può dire di De Vrij che piace allo United". Il viaggio a Londra di Ausilio potrebbe nascondere 'insidie' anche in tal senso. "Stefan non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023 e può lasciare già questa estate Milano" e Marotta e Ausilio hanno già individuato gli eventuali sostituti.