Riavere Lukaku, alle stesse condizioni di un anno fa, per l'Inter sarà quasi impossibile. E lo sottolinea anche il Corriere dello Sport. "La scorsa estate erano andati incontro ai desideri di Big Rom, da un lato, e alle necessità del club nerazzurro, dall’altro. Ma ora lo scenario è diverso - si legge -. Boehly ha speso centinaia di milioni per prendere nuovi giocatori, a volte alzando al massimo l’asticella pur di superare la concorrenza. Non gli è andata bene, visto che il Chelsea ha finito la Premier addirittura al 12° posto, quindi senza Europa. E allora perché adesso dovrebbe regalare o quasi i propri “esuberi”? Soprattutto se, come nel caso di Big Rom, ha sul tavolo un’offerta da 60 milioni dai sauditi dell’Al Hilal".

Secondo il quotidiano romano, per il momento Lukaku ha stoppato il blitz previsto a Londra: palla all'Inter. E il tempo è dalla parte di Ausilio e Marotta, "a patto che, ovviamente, Lukaku resista sulle sue posizioni - si legge sul Corsport -. L’auspicio è che, con il passare dei giorni, il Chelsea si ammorbidisca e che, davanti alla prospettiva di doversi tenere un giocatore su cui non punta e che vorrebbe solo andare via, si accontenti di risparmiare sul pagamento dell’ingaggio e di incassare qualche milione. Certo ci vorrà pazienza e tanta arte diplomatica".