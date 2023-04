"Big Rom vuole prendersi tutto. La doppietta all’Empoli è stata una straordinaria iniezione di adrenalina per lui, ma ancora di più di autostima e di convinzione. Finora, la sua stagione ha avuto più ombre che luci. Ma può ancora cambiare volto, alla luce di ciò che ancora c’è in gioco". Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito del presente e anche del futuro di Romelu Lukaku che vuole fare di tutto per ripagare la fiducia dell'Inter e meritarsi la permanenza. Per come è andata la stagione, dura pensare al prestito-bis dal Chelsea, ma davanti ad un finale travolgente lo scenario potrebbe cambiare.

"Per dimostrare di essere tornato, però, Lukaku deve giocare. Nelle ultime settimane, Inzaghi sta alternando le sue 4 punte. Quella formata dal totem belga e da Correa è la coppia del week-end, quindi quella fondamentalmente per il campionato, mentre il tandem Lautaro-Dzeko è quello di metà settimana, quindi per le Coppe, Champions o Coppa Italia. Già, ma se Big Rom è quello di Empoli, Inzaghi può permettersi di alternarlo? Beh, verrebbe da dire di no. Solo che Lukaku ha avuto altri exploit, per poi tornare nell’ombra. La differenza, allora, la deve fare la continuità ad alto livello".