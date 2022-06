Romelu Lukaku si vede già a Milano e la strada giusta potrebbe essere quella tracciata da un gentlemen agreement tra Inter e Chelsea: prestito oneroso per il 2022-23, nuovo prestito sempre oneroso per il 2023-24 (non formalizzabile adesso) e poi l'acquisto del cartellino da parte di Zhang . "Troppa carne al fuoco per il momento? Probabilmente sì. Intanto Big Rom punta a rivalutarsi e ad arrivare al Mondiale di novembre dopo aver fatto una 8-9 partite ufficiali più il precampionato da titolare, non da riserva. Inzaghi glielo garantisce", si legge oggi sul Corriere dello Sport .

Niente Dumfries nell'affare: il Chelsea ci ha provato, ma Marotta ha detto no. L'Inter parte da una proposta di 5 milioni per il prestito oneroso e può spingersi fino a 10-12, non oltre. E anche Roc Nations spinge per riportare Big Rom in Italia, convinta che sia la strada migliore per rivitalizzarne l'immagine.