Questa sera, al Via del Mare, Marcelo Brozovic e Robin Gosens saranno titolari. A poche ore dalla trasferta di Lecce, il Corriere dello Sport fa il punto sulle scelte di formazione di Inzaghi aprendo anche il 'capitolo dubbi'. "Inzaghi in conferenza stampa ha detto di averne alcuni - si legge sul giornale romano -. Diciamo che i ballottaggi possono essere Skriniar-Darmian, Bastoni-Dimarco e Calhanoglu-Mkhitaryan, ma i primi tre sembrano favoriti anche se Skriniar non è al top e la spinta di Dimarco, partendo dai tre dietro, potrebbe essere una chiave importante".