Lautaro sorride, Dumfries un po' meno. Anche il Corriere dello Sport oggi ragguaglia sulle condizioni fisiche dei due interisti infortunatisi nell'ultimo match di campionato a Bergamo. Problemi che hanno fatto saltare loro gli impegni con le nazionali e che ora andranno valutati giorno dopo giorno.

Spavento parzialmente rientrato per il capitano: niente Udinese, ma l'argentino potrebbe tornare a disposizione per l'andata delle semifinali di Coppa Italia col Milan partendo dalla panchina. Ad ogni modo, Lautaro sarà certamente in campo in Germania contro il Bayern.

Diverso il discorso per Dumfries. Il problema accusato dal terzino a Bergamo, invece, è una distrazione al bicipite femorale alla coscia destra, le sue condizioni verranno verificate nuovamente solo la prossima settimana, e, a questo punto, per lui si ragiona (senza certezze) nella prospettiva dell’andata con il Bayern in Champions. "Il rammarico è che Dumfries - fuori sicuro con Udinese, Milan e Parma - era uno dei nerazzurri più in forma. Ed era stato protagonista di un inizio 2025 travolgente. Peraltro, la sua fisicità avrebbe fatto un gran comodo già domenica contro l’Udinese", si legge.