Ormai è un punto di riferimento per tutti ad Appiano. "Adesso è uno dei leader di tutto il gruppo, a 25 anni vive il pieno della propria carriera: si espone in prima persona e senza far venir meno il suo apporto in campo, come testimoniano gli 8 gol messi a segno nel 2023 tra campionato, coppa Italia e Supercoppa - conferma il Corriere dello Sport -. Il bottino scaturisce anche dalla sbornia in Qatar con la Nazionale di Scaloni, dove non è stato un protagonista assoluto, ma dal trionfo iridato ha raccolto maggior convinzione nei propri mezzi e uno status di campione del mondo come arma in più nei rapporti con i compagni e nelle sfide con gli avversari".