Tra i fronti aperti della nuova società c'è ovviamente quello riguardante il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Come riferisce il Corriere dello Sport, non è certo che già in questa settimana ci sarà un nuovo vertice tra le parti. Non c'è urgenza assoluta, considerando il contratto in scadenza nel 2026, ma il tema resta d'attualità anche con l'insediamento di Oaktree.

L'Intera si aspetta che il centravanti di Bahia Blanca, attraverso l’agente Camaño, venga incontro alle necessità del club: secondo il CdS, per il nuovo accordo fino al 2029 si potrà arrivare in doppia cifra, attorno ai 10 milioni, soltanto attraverso i bonus concordati tra le parti.