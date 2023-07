"Porte chiuse da tutte le parti. L’Inter lo considera incedibile e il Toro non ha nessuna intenzione di muoversi". Con questo incipit del suo pezzo di approfondimento di oggi, anche il Corriere dello Sport conferma: Lautaro Martinez ha in testa solo l'Inter e non i soldi dell'Arabia Saudita. L'attaccante argentino, ora nuovo capitano della squadra di Inzaghi, avrebbe detto no al quadriennale da 60 milioni di euro all'anno e, quindi, da 240 milioni complessivi.

Insomma, secondo il Corsport "tutto è destinato a restare sulla carta perché l’argentino non è disposto ad aprire nessuno spiraglio, sentendosi pienamente coinvolto nel progetto nerazzurro e a maggior ragione dopo essere stato eletto capitano, sfoggiando la fascia già durante l’allenamento congiunto contro il Lugano nella prima esibizione in ritiro - si legge -. Anche alla luce delle cifre in ballo, il gran rifiuto rappresenta un atto d’amore in più verso il club che l’ha portato in Italia credendo in lui sin dal primo momento". Quella alle porte sarà la sesta stagione interista dell'ex Racing, a caccia di altri trofei con la stessa maglia addosso.