In questa stagione sembra che i ruoli di Lautaro Martinez e Marcus Thuram si siano ribaltati. A porre l'accento sulla questione è il Corriere dello Sport, che sulle pagine della sua edizione odierna ricorda i numeri dei due attaccanti: l'argentino è ancora fermo a 5 gol, mentre il francese è già in doppia cifra. E nello scorso campionato era finita 24-13 per l’argentino. "Significa che c'è stato un cambio di gerarchie? Che Thuram è diventato il bomber e che Lautaro è scalato a suo scudiero? Niente di tutto questo", si chiede e risponde il Corsport.

Secondo il quotidiano è vero il fatto che Inzaghi abbia chiesto qualcosa di diverso a Tikus nei movimenti e nella presenza in area di rigore e che il Toro sembra abbassarsi di più, ma le chance da gol dell'argentino non sono diminuite: contro il Parma sono arrivate tre grosse occasioni, tutte cestinate. "La sensazione è che si tratti solo di attendere e di resistere alla frustrazione", chiosa il giornale.