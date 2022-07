Lautaro Martinez è cresciuto in tutto e le primissime uscite stagionali hanno confermato il ruolo centrale che ha ormai nell'Inter. "L'argentino aveva finito bene la scorsa stagione e ha iniziato questa alla grande - sottolinea il Corriere dello Sport -. Perché ha ritrovato come compagno di reparto Big Rom? Possibile anche se la presenza al suo fianco del belga da sola non basta a spiegare tutto. Il Toro vuole arrivare al suo primo Mondiale, quello di novembre e dicembre in Qatar, al top della forma e sa di avere un solo modo per riuscirci: lavorare bene in queste settimane e iniziare alla grande il campionato e la Champions per confermare a Scaloni che fa bene a puntare su di lui come spalla di Messi".