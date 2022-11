Lautaro Martinez sull'altalena proprio come la sua Inter. E con la Juve è tornata la faccia brutta, quella che non restituisce l'immagine che ogni tifoso interista vorrebbe vedere. "Dopo aver interrotto un digiuno di 8 gare, segnando 4 reti in 3 match consecutivi a cominciare dalla prodezza firmata a Barcellona, le polveri di Lautaro sono tornate ad essere fradice. Tanto che la nuova serie negativa ha già raggiunto le 4 partite: Viktoria Plzen, Sampdoria, Bayern e appunto Juventus - sottolinea il Corriere dello Sport -. Vale poco, peraltro, il detto che agli attaccanti capitino momenti in cui il pallone non vuole proprio entrare. Il problema per l’argentino, infatti, è che quei momenti continuano ad essere troppo frequenti". Con la Juve, peraltro, le occasioni ci sono state, anche clamorose, ma il Toro le ha fallite: una nel primo tempo e una nella ripresa.