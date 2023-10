Nessun gol al Benfica dopo la scorpacciata di Salerno, ma la maturità raggiunta da Lautaro Martinez si vede anche in questi dettagli: zero tempo perso a piangersi addosso, ma tanto lavoro per la squadra. Una leadership sempre più evidente.

"Se su alcune conclusioni l’ex obiettivo Trubin si è fatto trovare pronto, sui due legni colpiti è stata la sfortuna a recitare un ruolo da protagonista, negando l’ennesima gioia a un Lautaro che in meno due mesi è già arrivato in doppia cifra in termini di reti tra campionato e Champions. La sua carica è stata determinante nell’indicare ai compagni la via verso il successo, testimoniando la crescita costante sia sul piano tecnico sia sul piano dell’atteggiamento - conferma il Corsport -. Non è un caso che oltre a tirare a ripetizione, la punta di Bahia Blanca non si sia mai tirata indietro nemmeno sui contrasti, finendo con la mano fasciata dopo uno scontro di gioco e rimediando anche una scarpata sul volto da Neres. Allo spirito battagliero vuole aggiungere i gol, facendo meglio della passata stagione quando si è fermato a 3 centri in 13 partite nell’anno della cavalcata europea durata sino a Istanbul".