Anche il Corriere dello Sport mette in evidenza il contributo inestimabile che in questa stagione, la migliore a livello personale, Denzel Dumfries sta mettendo a disposizione dell'Inter. E allora è stato meritato anche il riconoscimento di mettere per la prima volta al braccio la fascia di capitano come successo martedì scorso contro il Feyenoord.

Rispetto alle stagioni scorse - scrive il quotidiano romano -, Dumfries non sta più attraversando lunghi periodi di appannamento, causati magari da qualche errore di troppo che gli avevano fatto perdere grinta e serenità sul piano mentale. Adesso l’ex Psv sa anche essere feroce, continuo in termini di applicazione e concentrazione.

Il ko degli esterni, peraltro, l'ha costretto a un tour-de-force non indifferente. Ma la risposta è stata enorme. E al momento Dumfries è il terzo giocatore di movimento più impiegato (2661’), dopo gli stacanovisti Bastoni (2877’) e Lautaro (2867’). La sua miglior versione di sempre certificata anche dai numeri.