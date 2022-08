La Juventus non si ferma e continua a scandagliare il mercato in cerca di nuove entrate. Occhi puntati su Nikola Milenkovic: secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero continua a parlare con l'agente Ramadani. "Se la Juve dovesse riuscire a fargli posto (Daniele Rugani è in uscita, anche l'Empoli si è informato su di lui ma l'ingaggio da 3 milioni netti spaventa tutti), proprio Milenkovic potrebbe rappresentare quel rinforzo in grado di alzare il livello della difesa bianconera, il prezzo ormai è noto: servono 15 milioni, come da patto tra il giocatore e la Fiorentina. E la Juve ci pensa". Il serbo, come è noto, è seguito anche dall'Inter come eventuale sotituto di Skriniar.