"A rimarcare quanto è importante il match di Torino penserà anche la Curva Nord che, nonostante abbia deciso di disertare la trasferta allo Stadium per il costo del biglietto (55 euro), per il quantitativo riservato (500 tagliandi) e le modalità di acquisto (iscrizione obbligatoria al portare ufficiale di vendita bianconero), domani si presenterà alla Pinetina per incoraggiare la squadra in partenza". Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il tifo organizzato dell'Inter intende dare una spinta in più ai ragazzi di Inzaghi, reduci da un periodo opaco a livello di risultati, ma ancora potenzialmente in corsa scudetto.