L'Inter, on la vittoria di Roma, ha lanciato un messaggio al campionato. Piacevole ritorno quello del clean-sheet per i campioni d'Italia: la porta di Sommer - come ricorda il Corsport - è tornata a essere immacolata come non accadeva addirittura da fine agosto, dal 4-0 all’Atalanta. Da allora, ben 7 gol incassati in 4 gare, e sempre 2 nelle ultime 3 partite.

Peraltro, contro Udinese e Torino, l’Inter si era pure complicata la vita da sola, con due svarioni nel finale che avevano improvvisamente riaperto giochi che parevano chiusi. Invece ieri la tenuta mentale ha retto fino al 94': dato non banale.