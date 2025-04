Niente scherzi: questa volta l'Inter la porta a casa senza ansie, rintuzzando subito anche il tentativo degli avversari di riaprire i giochi a inizio secondo tempo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, pure ieri con il Cagliari i nerazzurri hanno chiuso 2-0 il primo tempo, esattamente come capitato con Udinese e Parma. E anche con i sardi è arrivato il gol avversario nel secondo tempo. Ma stavolta Lautaro e compagni hanno reagito prontamente, trovando in pochi minuti il terzo gol e, da lì in poi, hanno saputo gestire fino al 90’, senza eccessivi patimenti.

"Ora la palla passa al Napoli, che dovrà attendere fino a domani sera per affrontare l’Empoli, con l’obiettivo di tornare a -3. La speranza dell’Inter è che l’attesa alzi tensione e pressione, giocando qualche scherzetto ai partenopei. Già da oggi, però, c’è da ricalibrarsi sulla Champions, per non farsi sfuggire la semifinale dopo aver sbancato l’Allianz Arena", si legge sul quotidiano romano.