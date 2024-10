Tripletta di Thuram e terza vittoria di fila per l'Inter: una serata nel nome del 'tre', come sottolinea il Corriere dello Sport.

Con i 3 punti, l’Inter ha contenuto la fuga del Napoli. La squadra nerazzurra, però, ancora non è quella dello scorso anno secondo il quotidiano romano. Prima che i granata rimanessero in 10, infatti, il pallone circolava troppo lentamente e si faticava a coinvolgere le punte. Bravo Sommer su Ricci. La sensazione, al netto degli errori dei singoli (ieri Bisseck e Calhanoglu), è che meccanismi e coperture preventive non scattino con puntualità e precisione. E la conseguenza è stata che, come Udine, una gara già vinta si è riaperta nel finale, tenendo San Siro con il fiato sospeso.