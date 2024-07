Presente, ma non solo: l'Inter ormai ha abituato anche a colpi in prospettiva, lavorando con largo anticipo sul mercato. E così - come svela il Corriere dello Sport - Marotta, Ausilio e Baccin hanno messo nel mirino Luka Sucic, centrocampista croato di quasi 22 anni.

Sucic ha affrontato l'Inter in Champions lo scorso anno con la maglia del Salisburgo e poi l'Italia a Euro 2024 con la Croazia. Il suo contratto con il club austriaco scadrà a giugno 2025.

Dotato di un fisico importante, 185 centimetri, Sucic - come sottolinea il quotidiano romano - ha importanti doti tecniche ed è abituato a giocare in tutte le posizioni di centrocampo, con una predilezione per la trequarti o per fare la mezzala. Nella prospettiva di un ringiovanimento della squadra rappresenta un’ottima occasione, se davvero si libererà tra un anno a parametro zero.