Il sorpasso subito ieri sera dalla Juventus in vetta alla classifica del campionato deve essere uno stimolo in più per battere il Frosinone. È questo, assicura il Corriere dello Sport, il sentimento predominante in casa Inter in vista del delicato impegno di questa sera a San Siro.

I nerazzurri hanno l'obiettivo di chiudere da capolista l'ultimo ciclo prima della sosta, in modo da arrivare lanciati al Derby d'Italia del 26 novembre a Torino. Una vittoria contro i ciociari permetterebbe alla squadra di Inzaghi di replicare ai bianconeri, di tornare in cima a +2 e di rimpicciolire "ancora di più la sagoma del Milan nello specchietto retrovisore", visto che in quel caso i rossoneri finirebbero a -8 dopo il 2-2 di ieri a Lecce. In caso di pareggio, invece, Inter e Juve arriverebbero a pari punti al big match dello Stadium.