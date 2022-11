Doppio tabù da sfatare oggi per l'Inter in campo a Bergamo. "La combinazione trasferta e lunch-match non porta bene all’Inter. Nelle ultime sei gare lontano San Siro giocate alle 12.30, infatti, la squadra nerazzurra ha incassato ben 15 gol in 6 incontri, per una media di 2,5 a incontro - sottolinea il Corriere dello Sport -. E anche il bilancio è tutt’altro che confortante, visto che i numeri sono assolutamente in equilibrio: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo colpaccio risale a quasi 2 anni fa, ovvero al 13 dicembre 2020, quando gli uomini allora allenati da Conte vinsero in rimonta in casa del Cagliari per 3-1. Freschissima, invece, l’ultima sconfitta: era il 18 settembre e, dopo essersi illusa con il rapido vantaggio su punizione firmato da Barella, l’Inter finì per incassare 3 reti. C’è pure un precedente che riguarda l’Atalanta. Occorre andare indietro esattamente a 4 anni fa, all’11 novembre 2018, e nemmeno allora ci fu molto da sorridere, visto che i bergamaschi trionfarono per 4-1".