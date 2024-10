La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rischia di compromettere la situazione di Valentin Carboni. Il talento argentino ha già concluso la stagione e l'Olympique Marsiglia, di conseguenza, non riscatterà il cartellino dall'Inter: il classe 2005 si era trasferito in Francia a un milione per il prestito oneroso per la stagione in corso, 35 milioni più bonus per il diritto di riscatto in favore dei francesi, ai quali si aggiungevano i 40 milioni per la recompra che l’Inter avrebbe potuto eventualmente esercitare per riportarlo a Milano.

"Con questo grave infortunio, è molto probabile che il Marsiglia non proceda all’acquisto" di Carboni, sentenzia il Corriere dello Sport. Sarebbe la seconda volta che l'OM non soddisfa i 'progetti sulle uscite' dell'Inter: nella scorsa stagione, infatti, era saltato anche il riscatto di Joaquin Correa, voltato in Ligue 1 in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions.