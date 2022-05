Gli occhi del mondo Inter sono tutti puntati su Alessandro Bastoni, a due giorni dall'attesa finale di Coppa Italia contro la Juve. C'è grande attenzione relativamente al recupero completo del difensore mancino che ieri ha lavorato a parte ma continua a migliorare. Tutti gli indizi, secondo il Corriere dello Sport, lasciano credere che oggi possa essere la giornata giusta per rivederlo in gruppo assieme ai compagni, un momento importante perché per immaginarlo nell’undici titolare dopodomani avrà bisogno di almeno un paio di allenamenti a pieno ritmo, più la rifinitura di mercoledì. "L’ottimismo c’è, visto che Bastoni si è bloccato poco meno di due settimane fa, per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, ma da allora non si è mai fermato del tutto, tra le terapie iniziali, le prime sedute a secco e ora il lavoro anche sul campo. Deve comunque ritrovare fiducia e confidenza. Impiegarlo per averlo comunque condizionato dal timore di farsi nuovamente male sarebbe controproducente", si legge sul quotidiano romano.