La qualificazione è a un passo dopo il 2-0 del De Kuip, ma Inzaghi non intende abbassare la guardia e quindi sarà turnover ragionato. Ma lo status dell'Inter a livello europeo ormai è consolidato e l'asticella si è inevitabilmente alzata. Dopo anni di vacche magre, il club nerazzurro ha ottenuto il pass per gli ottavi di Champions per la quarta volta di fila, la quinta del tecnico piacentino considerando anche l'ultimo anno di Lazio.

Come sottolinea il Corsport, se tutto andrà come deve andare, sarà la 14esima volta nella storia che l'Inter raggiunge i quarti della massima competizione europea per club. E, a proposito di Inzaghi, sarà il terzo tecnico nerazzurro a farlo per due volte, aggiungendosi a Herrera e Mancini. Insomma, un gruppo davvero ristretto.