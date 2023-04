Secondo il Corriere dello Sport, anche domani si vedrà un'Inter stravolta dal turnover. Rispetto all'undici di Empoli, torneranno Onana (Handanovic è squalificato), Darmian, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Lautaro. Dubbio in attacco: Dzeko o Lukaku? Secondo il Corsport, il bosniaco è davanti al belga. Ballottaggio in regia tra Brozovic e Calhanoglu. San Siro sold-out come pure per Inter-Lazio.