C'è un aspetto dell'Inter che il Corriere dello Sport oggi sottolinea: l'apporto dalla panchina. Come spiega il quotidiano romano, Inzaghi in questa stagione sta beneficiando della qualità delle sostituzioni, come testimonia il gol di Lautaro a Salisburgo: è solo l'ultimo di una lunga serie.

In totale - ricorda il Corsport - sono salite a 10 le reti frutto (tra assist e marcatura diretta) di chi ha cominciato la partita seduto accanto al mister. Dieci gol su trentadue totali: poco più di un terzo. E non si considera nel calcolo l'incidenza nelle reti, come ad esempio quella di Asllani nel gol di Thuram alla Roma o il rigore ottenuto da Darmian a Bergamo. Insomma, Inzaghi ha diverse frecce al suo arco e le sta sfruttando benissimo: tutti coinvolti per portare l'Inter al top.