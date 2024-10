Nemmeno un minuto perso in Champions, soltanto una volta da titolare in campionato in otto giornate: come sottolinea il Corriere dello Sport, è l'Europa il palcoscenico sul quale si sta esibendo con grande continuità Taremi da quando è arrivato a Milano. Inzaghi ha scelto lui come attaccante di coppa, finora sempre titolare. Dopo City e Stella Rossa, l'iraniano partirà dall'inizio anche stasera affiancato da Arnautovic: il tecnico ha grande fiducia nell'ex Porto, considerato un'alternativa di garanzia a Lautaro e Thuram

Per il resto, senza Calhanoglu e Asllani, centrocampo in mano a Barella, con Frattesi e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Inzaghi ha portato in Svizzera anche due Primavera, ossia Berenbruch (già in panchina a Roma) e Aidoo, altro classe 2005 della formazione di Zanchetta.