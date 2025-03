L'ultima immagine che abbiamo di Federico Dimarco è quella di lui accasciato sul terreno del Maradona alcuni minuti dopo il gran gol che aveva portato l'Inter avanti nella superfida con il Napoli. Da lì è partita la vera emergenza per Inzaghi, che ora pian piano sta rientrando anche con il reintegro dell'esterno mancino, assente da inizio marzo.

Come conferma il Corsport, Dimarco tornerà titolare contro l'Udinese e lo farà in un momento chiave della stagione, dove bisogna preservare il primato in campionato e lanciarsi nelle sfide contro Milan e Bayern Monaco per dare la caccia a Coppa Italia e Champions League. Inzaghi non solo scanserà l'emergenza, ma ritroverà un elemento fondamentale per il suo 3-5-2: con Dimarco sono assicurati sprint, gol e assist. Basti pensare che, dopo 29 giornate, ha già siglato 4 reti, solo una in meno del suo record in Serie A.