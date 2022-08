" Skriniar e Dumfries non partiranno . La rassicurazione è arrivata dalle parole di Simone Inzaghi , nella conferenza stampa pre Lecce-Inter, e ha dato ai cronisti il “titolo” atteso". È l'incipit del pezzo utilizzato oggi dal Corriere dello Sport per analizzare le parole dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di ieri.

"Il tecnico, negli scorsi giorni preoccupato per una partenza illustre che dovrebbe sistemare il bilancio, ieri con tono risoluto ha annunciato che non ci sarà - si legge sul quotidiano -. Niente condizionali, niente “se o ma”: il messaggio è stato forte e chiaro". A livello psicologico, sottolinea il Corsport, le parole di Inzaghi sono state una bella spinta pure per lo spogliatoio, in particolare per lo slovacco e l'olandese.