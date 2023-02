Il Corriere dello Sport prova ad andare oltre le parole di Beppe Marotta, cercando di leggere tra le righe e prevedere scenari possibili. "Quello che non ha detto è che, inevitabilmente, ci saranno conseguenze se quel traguardo non dovesse essere tagliato - si legge in riferimento al piazzamento Champions -. Inzaghi sarebbe il principale colpevole. E pagherebbe pure il fatto di non avere vinto lo scudetto l’anno scorso, oltre ad essere finito troppo presto fuori da giochi in questo torneo. Al netto di un Napoli straordinario, naturalmente".