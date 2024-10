Erik ten Hag a forte rischio e così per la panchina del Manchester United il nome caldo è quello di Simone Inzaghi. Questa l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra rilanciata oggi dal Corriere dello Sport.

Ovviamente ci si riferisce alla prossima stagione: al momento, infatti, non sarebbero previsti cambi in corsa. Ma nulla si può escludere, specialmente in caso di altri ko dopo il pesante rovescio interno con il Tottenham.

Inzaghi - ricorda il CdS - ha rinnovato il suo contratto con l’Inter per un’altra stagione, quindi fino al 2026. Anche la scorsa primavera, peraltro, l’allenatore piacentino era stato accostato sia allo United sia al Chelsea. "La verità è che, per il gioco mostrato dalla sua Inter, è sicuramente e particolarmente apprezzato all’estero. Adesso, però, ogni discorso appare prematuro", si legge.