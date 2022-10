"Inzaghi oltre Conte". Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport che pone in parallelo le stagioni europee dell'attuale e dell'ex tecnico dell'Inter. Inzaghi, per il secondo anno di fila, ha strappato l'accesso agli ottavi di Champions, mentre Conte si fermò sempre ai gironi. "E contando il traguardo tagliato anche nella sua ultima stagione alla Lazio, fa tre su tre - si legge -. L’allenatore pugliese, invece, sulla panchina nerazzurra, ha mancato il traguardo in entrambe le occasioni. E non si può dire che i gironi che gli erano capitati fossero più complicati di quello appena superato dall'Inter di oggi. Anzi, c’è una coincidenza supplementare nei vari percorsi. Inzaghi ha superato proprio gli avversari che per Conte si erano rivelati insormontabili: lo Shakhtar e il Barcellona. Unica differenza, l’ordine inverso delle stagioni".