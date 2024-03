Questa sera Simone Inzaghi contro il Napoli va a caccia dell'undicesima vittoria di fila in campionato. Con focus sulla seconda stella, unico obiettivo stagionale rimasto dopo le brucianti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport per la prossima stagione verrà quasi naturale pensare di darsi come obiettivo un maggiore equilibrio tra le competizioni, ma intanto l'obiettivo del presente si chiama scudetto.

Inzaghi "per stasera ha chiesto ai suoi un pronto riscatto, dando la caccia all’undicesima vittoria di fila" scrive il Corriere dello Sport, ricordando che nella storia dell’Inter era successo solo altre due volte: tra ottobre 2006 e febbraio 2007 (17 successi consecutivi con Roberto Mancini) e tra gennaio e aprile 2021 (11 vittorie di fila con Antonio Conte).