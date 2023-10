Nella sfida di oggi a San Siro sarà un muro contro muro. Inter e Bologna, avversarie oggi alle ore 15, sono infatti le migliori difese del campionato: solo 3 gol subiti dai nerazzurri, uno in più (quindi 4) per i rossoblu. "Si tratta del top in Europa, perché nei principali campionati del Vecchio Continente, soltanto il Nizza ha la stessa solidità del Bologna, mentre il City ha già piegato la testa 5 volte - ricorda il Corriere dello Sport -.

Emblematico anche il dato sui clean sheet, visto che la truppa di Inzaghi, considerando anche la Champions, ne ha messi insieme ben 6 sulle 9 uscite stagionali. Di contro, gli uomini di Thiago Motta sono in serie positiva da 4 match: l’ultima rete subìta, infatti, è quella del cagliaritano Luvumbo e, da allora, sono trascorsi ben 428’".