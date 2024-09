Si riparte dalla fase difensiva. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, oltre alla necessità di arrivare il prima possibile a una condizione fisica ottimale, l'Inter cerca di mettere a punto una fase difensiva più compatta, perché è lì che finora i nerazzurri sono mancati in campionato.

Ieri è stata la giornata del ritorno ad Appiano dopo il ko nel derby e Inzaghi ha analizzato gli errori commessi al video. Non i primi della stagione. Compattezza e attenzione: questi gli obiettivi ora da raggiungere per tornare in carreggiata. La gara di Manchester, in tal senso, deve essere l'esempio dal quale ripartire.

E occhio agli ultimi minuti, porzione di gara dove i nerazzurri hanno già incassato gol pesanti da Genoa, Monza e Milan. Inzaghi è stato chiaro: una grande squadra non può permettersi di farsi sfuggire un risultato agli sgoccioli del match. E poi l'approccio non può mai essere molle. La soglia dell’attenzione deve restare sempre alta. Questa settimana senza impegni può aiutare.