"Dobbiamo ancora spingere nei prossimi mesi. Poi, una volta conclusa la stagione, ci siederemo con la società per valutare insieme questi 3 anni. Qui mi sento bene. Mi sento gratificato. Quindi? Quindi si vedrà". Queste sono state le parole di Inzaghi dopo la partita con il Genoa sul tema rinnovo.

Il tentativo era sembrato palesemente quello di comunicare massima concentrazione sul campo senza distrazioni, ma ovviamente c'è chi come il Corsport ci vede un "messaggio" subliminale: "Inzaghi non ha dato certezze", scrive il quotidiano romano. Inzaghi - secondo il CdS - avrebbe dubbi e piace al Manchester United.

Inzaghi arriva ai discorsi di fine anno in posizione di forza e vorrà far valere le sue indicazioni, soprattutto in sede di rinnovo e di mercato. Sul rinnovo l'idea sarebbe quella di arrivare a 7 milioni l'anno (ora sono 5,5) fino al 2027, mentre sul mercato spingerà affinché non ci siano rivoluzioni.