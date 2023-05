L'Inter incamera una larga vittoria a Verona contro l'Hellas, elogiata da gran parte della stampa. Compreso il Corriere dello Sport. "La verità è che il turnover sistematico, da un lato, ha migliorato la tenuta atletica anche degli elementi più utilizzati, dall’altro, ha permesso di tenere tutti coinvolti, grazie pure ai cambi in corsa - sostiene il quotidiano -. Chiaro che il rammarico per i punti lasciati per strada nelle scorse settimane non può essere cancellato. Ma forse era un dazio da pagare per riuscire ad arrivare in finale di Coppa Italia e, soprattutto, in semifinale di Champions. E, in particolare all’Euroderby, la truppa di Inzaghi sembra arrivare nelle migliori condizioni possibili. Anche se prima, sabato, ci sarà lo scontro diretto con la Roma".

In vista della sfida ai giallorossi non si possono sbagliare scelte e Inzaghi penserà da subito a come sciogliere i dubbi di formazione: chi affiancherà Lautaro e chi starà fuori a centrocampo tra Brozovic e Mkhitaryan.