Il Corriere dello Sport ne è convinto: a prescindere da come andrà a finire la volata conclusiva di questa stagione, Simone Inzaghi e l’Inter vogliono proseguire il matrimonio che li vede assieme ormai dall’estate 2021.

D'altronde, Beppe Marotta, a Rai Radio 1, era stato chiaro: "Ha lavorato molto bene in questi anni ed è diventato un punto di riferimento per tutta la società. Parliamo di uno degli allenatori tra i migliori al mondo. In più ha il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore e adesso in questa seconda carriera è facilitato da tale aspetto. Siamo molto contenti che sia con noi. Come abbiamo sempre fatto ci ritroveremo a bocce ferme e rinnoveremo". Gli aveva fatto eco proprio il tecnico a margine della premiazione di ieri a Coverciano: "La società e i tifosi sanno il lavoro che svolgo, mi sento apprezzato. Sto molto bene all’Inter e la mia famiglia sta molto bene a Milano".

A margine della premiazione di ieri a Coverciano il club nerazzurro anche sul web ha lodato il proprio timoniere, descrivendolo come un «tecnico capace di dare identità, spettacolo e continuità a una squadra che si è guadagnata l’ammirazione di tutto il movimento calcistico».

Il contratto è in scadenza nel 2026, ma tutto lascia immaginare a un ulteriore prolungamento. E magari non solo di una stagione.