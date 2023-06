"Era il Torino ad aver bisogno di una vittoria per prendersi l’ottavo posto e, chissà, anche il pass per la Conference League, in caso di esclusione della Juventus dall’Europa. Invece, i 3 punti se li è presi comunque l’Inter, che aveva poco o nulla da chiedere agli ultimi 90’ del campionato, al di là del piazzamento finale". Questo il commento del Corriere dello Sport all'1-0 nerazzurro nell'ultima di campionato in attesa della finalissima di Istanbul. "La prestazione dei nerazzurri non è stata trascendentale, ma adeguata per una squadra che tra una settimana dovrà giocare una finale di Champions League.

Insomma, la priorità era che nessuno si facesse male e che il motore rimanesse “caldo”. Il risultato sarebbe stato un di più. È arrivato anche quello. Con una doppia conferma: della solidità mentale e di quella fisica di un gruppo ora capace anche di andare con il pilota automatico".