Edin Dzeko è la certezza dell'Inter. Sia contro il Verona che (probabilmente) in Supercoppa, Inzaghi punterà su di lui. Il dubbio in ottica derby è legato a Romelu Lukaku , che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ma che non è stato convocato per la sfida di questa sera: l'obiettivo del tecnico è averlo pronto per l'appuntamento di Riyad. Stesso discorso per Handanovic e Brozovic .

Secondo il Corriere dello Sport per questa sera non è da escludere la possibilità di vedere in campo Joaquin Correa. "Lautaro è ancora favorito, ma è stato titolare con il Monza e con il Parma è rimasto in campo fino al 120’, finendo chiaramente spossato. Il rischio, quindi, è che accumuli ulteriore fatica, in vista del derby in Arabia Saudita. Attenzione, quindi, all’opzione Correa, a cui, in Coppa Italia, sono stati risparmiati gli ultimi 7’ di supplementari. Non molto, ma in ogni caso è da mettere in conto una staffetta tra i due argentini, con il dubbio di chi partirà dall’inizio".



Le incertezze riguardano pure la mediana, visti i recenti recuperi di Calhanoglu e Barella, entrambi convocati per l'impegno con il Verona: il turco sta meglio rispetto al sardo, ma secondo il quotidiano l'intenzione di Inzaghi vuole prendersi tutto il tempo possibili per la scelta definitiva. "Essendo reduci da piccoli acciacchi, c’è almeno un piccolo margine di rischio per tutti e due - si legge -. Si tratta di capire per chi sia di minore entità. E, stando alle ultime indicazioni, sembra si tratti appunto di Calhanoglu. L’ex Milan, quindi, andrebbe a riprendersi il suo posto davanti alla difesa, mentre Barella comincerebbe in panchina, per entrare solo in caso di necessità". A completare il reparto Mkhitaryan come mezzala sinistra e Gagliardini (più di Asllani) a destra.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.