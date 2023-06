Sponsor sia. Sebbene sia una soluzione 'tampone', Paramount+ sarà il logo che comparirà sulla maglia dell'Inter nel match di questa sera col Torino e quella di sabato prossimo contro il Manchester City per la finale di Champions. Grazie all'accordo ufficializzato ieri "il club nerazzurro incasserà la bellezza di circa 5 milioni di euro", un sesto di quanto avrebbe dovuto incassare da Digitalbits. L’accordo ha ottenuto il via libera dell’Uefa in via eccezionale, che ha autorizzato il nuovo main sponsor per via del tutto eccezionale a causa dell'inadempienza della società di criptovalute e blockchain. "A partire dalla prossima annata, Paramount+ passerà sul retro della maglia nerazzurra, come back-sponsor al posto di Lenovo, con una fede di altri 4,5 milioni" si legge. Non solo sponsor: nella giornata di ieri l'ulteriore grande novità riguarda il rumors lanciato da Reuters, a proposito di Thomas Zilliacus che starebbe valutando se avanzare un’offerta per acquistare l’Inter.

Rumors smentito prima da un portavoce anonimo di Suning, poi frenato da Zilliacus stesso che non ha però smentito. "Sempre secondo la Reuters, Goldman e Raine, gli advisor incaricati di raccogliere offerte per l’Inter, nel giro di un mese vorrebbero arrivare a completare i loro dossier, nell’ipotesi di un’eventuale cessione del club entro la fine dell’estate. Peraltro, proprio la finale di Champions sarebbe la causa dell’accelerazione di una serie di movimenti attorno alla società di viale Liberazione". La sua XXI Century Capital, società di investimento di Zilliacus "continua a puntare con decisione a investire nel calcio europeo - si legge sul CdS. E quanto è saltata la trattativa per lo United, Zilliacus ha rivelato che sarebbe stato un affare da 6 miliardi di euro, che nei progetti c’era pure la costruzione di un nuovo stadio, oltre a far diventare i Red Devils la squadra più forte del mondo".