Non c'è soltanto il nome di Tarik Muharemovic per quel che riguarda il mercato dell'Inter, di cui oggi si parla sul Corriere dello Sport con un particolare focus sul reparto arretrato. Di certo il difensore centrale del Sassuolo è uno di quelli su cui ci si sta spendendo maggiormente, tanto che le manovre sono già state avviate da tempo per convincere sia il giocatore che il club d'appartenenza. Il quotidiano fa però anche i nomi di Giovanni Leoni e Oumar Solet.

In particolare ai nerazzurri non dispiacerebbe rilanciare il giovane italiano, rimasto a piedi praticamente per tutta la stagione a seguito di un gravissimo infortunio subito all'inizio della sua avventura col Liverpool. La rottura del crociato gli ha praticamente impedito di mostrare le proprie qualità coi Reds e ora il difensore deve pensare al suo rilancio, una volta guarito. Cristian Chivu lo conosce bene, avendolo allenato (e avendogli dato grandissima fiducia quando era a Parma, facendolo giocare praticamente sempre). Lo riabbraccerebbe volentieri, ma ovviamente andrà trovata la formula giusta con il Liverpool, sempre ammesso che gli inglesi decidano di privarsene, anche solo temporaneamente.

Diventa invece più complicata la strada che porta a Oumar Solet. La valutazione del difensore dell'Udinese, infatti, tocca già i 30 milioni di euro, anche in virtù di quanto mostrato dal giocatore. Solet è ancora indagato dalla Procura di Udine per una presunta violenza sessuale, ma attende novità in queste settimane: la Procura stessa potrebbe infatti chiedere l'archiviazione, il che faciliterebbe di molto un suo possibile trasferimento altrove.