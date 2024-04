Il sesto derby consecutivo vinto vale per l'Inter anche lo scudetto della seconda stella. Meglio di così non poteva andare, come riporta il Corriere dello Sport. Uno scudetto con il brivido solo per il derby che Tomori ha provato a riportare sui binari del Milan, senza riuscirci.

La stracittadina, si legge ancora, ha certificato per l’ennesima volta una supremazia cittadina sempre più netta. Sei derby consecutivi vinti non erano mai accaduti nella storia interista. E questo ha ricalcato lo spartito di molti altri recenti, con un gol nerazzurro già nel primo tempo, nonostante i cambi di Pioli per scombinare le carte con la formazione titolare, che non hanno scomposto né Inzaghi né i giocatori dell'Inter.