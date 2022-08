Il ritorno dal 1' di Alessandro Bastoni in vista di Inter-Spezia potrebbe portare all'iniziale esclusione dalla formazione di Robin Gosens. Il tedesco, come scrive il Corriere dello Sport, a Lecce "è partito bene sul piano dei movimenti, trovando sintonia e sincronia con Dimarco, ma poi si è spento". Proprio Dimarco potrebbe giocare da subito come quinto a sinistra, se Inzaghi dovesse decidere di lasciare Gosens in panchina.

Difficile pensare ad altri avvicendamenti. In panchina non ci sarà l'infortunato Mkhitaryan, ma tornerà D'Ambrosio.