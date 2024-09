Inter, sei da Champions? Se lo domanda il Corriere dello Sport a poche ore dal match che attende i nerazzurri con il Manchester City di Guardiola. I Citizens, in casa, non perdono nella massima competizione europea addirittura da ben 6 anni: era il settembre 2018 e a sbancare l’Etihad Stadium fu il Lione.

Per i campioni d'Italia, insomma, si tratta di un vero e proprio esame di maturità dopo gli alti e bassi vissuti finora in stagione. Il Corsport sottolinea soprattutto l'importanza della prestazione: anche senza punti, un'Inter seria stasera darebbe in ogni caso un segnale sulla consistenza di Lautaro e soci, senza, peraltro, inficiarne le chance di arrivare tra le prime otto. Un po' come accadde due anni fa a Istanbul nonostante il ko. Inzaghi si aspetta una squadra capace si ribattere colpo su colpo e di riuscire a esprimere il proprio calcio.