"L’Inter non guarisce dal mal di Serie A. Anzi, invece, di approfittare del pareggio del Milan in casa del Bologna per risalire in zona Champions, si fa addirittura battere dal Monza. È la terza sconfitta consecutiva in casa per i nerazzurri, usciti dal campo tra i fischi. Ed è stato anche il terzo 0-1 di fila. Non era mai accaduto nella storia ed è chiaro che non c’è nulla di cui vantarsi per questo primato. Anche i difetti sono stati i soliti delle ultime uscite interne: sterilità offensiva che ormai è diventata carestia e difesa che, comunque, finisce per concedere qualcosa". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport all'indomani del ko nerazzurro, l'undicesimo in campionato.