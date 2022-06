La strategia di mercato dell'Inter per il reparto difensivo ruota tutta attorno a Milan Skriniar e al corteggiamento del Paris Saint-Germain. I dirigenti nerazzurri, infatti, avranno le mani legate finché non arriverà l'offerta giusta per lo slovacco da Campos e Antero (la prima proposta da 60 mln di euro è stata rifiutata, oggi torneranno alla carica). Le idee per la sua sostituzione, però, sono già ben chiare: il candidato numero uno è Nikola Milenkovic, nella logica di completare il pacchetto arretrato con un quarto titolare in vista di una stagione che si annuncia dura anche per via dell'intermezzo di Qatar 2022.